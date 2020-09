De Amerikaanse schrijver Jonathan Safran Foer is op 1 oktober een avond online te gast bij het Eindhovense kunst- en technologiefestival STRP.

Het thema van de avond is de relatie tussen voedsel en de opwarming van de aarde. Safran Foer komt met een 'eigenzinnige oproep tot actie'.

Zijn meest recente boek is Het klimaat zijn wij – de wereld redden begint bij het ontbijt. In 2009 schreef hij Eating Animals (2009), een onderzoek naar de ethiek van veeteelt.

De Amerikaanse schrijver brak wereldwijd door met zijn (verfilmde) roman Everything is Illuminated (2002). Hierna schreef hij Extremely Loud and Incredibly Close (2005) en Here I Am (2016). Safran Foer woont in Brooklyn en doceert Creative Writing aan New York University.

De avond duurt van 20.00 tot 22.00 uur. Tickets kosten 5 euro.