Het Eindhovense stadsbestuur laat weten de plannen voor een nieuw congrescentrum door te zetten. Wethouder Stijn Steenbakkers (Economische Zaken) wil het centrum vlakbij het station hebben. De aanbesteding is woensdag van start gegaan.

Het college stelt als voorwaarden dat er minimaal plaats is voor duizend stoelen, dat het gebouw een minimum vloeroppervlak telt van vierduizend vierkante meter en dat het een "stijlvolle uitstraling" krijgt.

"Verder moet het centrum een profiel krijgen dat aansluit bij het TDK-profiel van de stad: technologie, design en kennis", stelt Steenbakkers in een toelichting op het plan. Ook moet het congrescentrum goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en moeten er voldoende parkeerplaatsen zijn of kunnen worden aangelegd in de directe omgeving.