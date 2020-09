Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag een celstraf van vijf maanden geëist tegen de 26-jarige Rob van der Z. uit Helmond. De verdachte zou in januari 2018 net buiten Eindhoven een fietser hebben aangereden, waardoor ze haar onderbeen verloor.

De betreffende avond fietsten een man en een vrouw over de Wolvendijk vanuit Eindhoven naar Nuenen. Uit de richting van Helmond kwamen twee mannen in een BMW rijden. De auto stopte niet en reed hard in op de vrouw.

Na zes auto's die vervolgens doorreden, alarmeerde de zevende de ambulance. De vrouw werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar verloor als gevolg van het ongeluk wel haar onderbeen.

Uit onderzoek bleek dat de fietsers door rood waren gereden en dat de BMW ruim 140 kilometer per uur reed. Het voertuig werd al kort na het incident gevonden, maar later pas werd de hoofdverdachte gevonden. Hij verklaarde aan de rechter dat hij wel in de auto zat, maar niet de bestuurder was. Ook zei hij niet te hebben gezien dat de bestuurder, een vriend van hem, iemand had aangereden.

Van Der Z. beweert daarnaast dat de BMW niet van hem is. Het was volgens hem een soort leenauto, maar in de praktijk zou de auto in bezit zijn van een vriend. Die vriend beweert op zijn beurt dat Van der Z. de avond van het ongeluk achter het stuur zat. Hij zou onder invloed van onder meer GHB en alcohol zijn.

De officier van justitie ziet alle getuigenissen als bewijs voor de schuld van de Helmondse verdachte. Op basis daarvan eist het OM een celstraf van vijf maanden en een rijverbod van anderhalf jaar.