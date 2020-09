Een auto en een vrachtwagen zijn woensdag met elkaar in botsing gekomen op de Anthony Fokkerweg in Eindhoven. Vlak na de klap vlogen beide voertuigen in brand. De bestuurder van de auto raakte daarbij gewond.

Het ongeluk gebeurde op de kruising bij Novotel. Een vrachtwagen die betrokken was bij de bouw van de nieuwe brug over de A2, stak de brug over toen een personenwagen tegen zijn voertuig klapte. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet bekend.

De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij. De bestuurder van de auto is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.

Toen het slachtoffer in de ambulance werd gelegd, ontstond er een brand op de plek waar de twee voertuigen elkaar geraakt hadden.

Een brandweer heeft de vlammen geblust, maar kon niet voorkomen dat zowel de vrachtwagen als auto beschadigd raakte.