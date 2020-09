Eindhoven krijgt een zogeheten 'futurelab', een soort kenniscentrum waar bezoekers alles te weten komen over design en technologie. Het instituut komt naar Eindhoven, hoogstwaarschijnlijk in het huidige Evoluon.

Maandag gaf het kabinet aan elk jaar een half miljoen euro te willen steken in het futurelab. Verder zijn er bijdragen van 500.000 euro van de gemeente en van 250.000 euro van de provincie. De drie overheden doen dat in ieder geval tot en met 2024.

Daarnaast wordt er ook geld vrijgemaakt voor het instituut vanuit de Regio Deal Brainport Eindhoven. Hoe groot die bijdrage wordt, hangt af van de aanvraag. In totaal ontvangt de nieuwe instelling over die vier jaar in ieder geval 5 miljoen euro.

Volgens wethouder Monique List-de Roos (Cultuur en Design) draagt de komst van het futurelab bij aan de ontwikkeling van de designsector in de stad. "Design en technologie zitten verankerd in onze stad. Tijdens de Dutch Design Week kan je hier als inwoner en bezoeker van de stad niet omheen. Met de Rijksbijdrage kunnen we nu een plek creëren waar je het hele jaar kan zien en voelen welke rol design en technologie spelen bij allerlei maatschappelijke vraagstukken. En waar je als bezoeker wordt uitgedaagd om daar zelf aan bij te dragen."