Verzekeringsbedrijf BAE Groep in Eindhoven is overgenomen door Heinenoord Assuradeuren. De vanuit Zuid-Holland landelijk opererende groep krijgt daarmee voor het eerst voet aan de grond in Zuidoost-Brabant.

BAE Groep is actief onder de merknamen EAG Assuradeuren, brompolis.nl en Maxima Financiële Diensten. Het bedrijf verzorgt met name de administratie en afwikkeling van polissen en schades voor zo'n honderd tussenpersonen.

Met de bromfietsverzekering is het actief op de consumentenmarkt. "De merknaam van brompolis.nl zal blijven. Andere merken zullen op termijn een van onze merknamen krijgen", zegt directeur Arie van den Berg van Heinenoord Assuradeuren.

BAE Groep telt vier medewerkers. Heinenoord heeft een team van zo'n veertig medewerkers. Het bedrijf staat in de top-10 van grootste onafhankelijke intermediairbedrijven van Nederland.