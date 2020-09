De nieuwe Piet, die de als kwetsend ervaren Zwarte Piet vervangt, kost de gemeente Eindhoven 40.000 euro.

Dat blijkt uit het antwoord op vragen van de fractie van de Lijst Pim Fortuyn aan het stadsbestuur. De LPF-fractie, verklaard tegenstander van het afschaffen van de Zwarte Piet, wilde naar aanleiding van de presentatie van de nieuwe Piet op donderdag 3 september het naadje van de kous weten.

Wie waren er bij het nieuwe ontwerp betrokken, met wie is er overleg over geweest, is het ontwerp voorgelegd aan Eindhovenaren, hoe hoog was de rekening van het nieuwe ontwerp en wie heeft die rekening betaald? Dat waren, kort samengevat, de vragen waarop de partij antwoord wilde.

Make-up

In de antwoorden van het college komt naar voren dat het Eindhovense Sinterklaas-comité voor het ontwerp een social designer, een communicatieadviseur en een make-up artist heeft ingeschakeld, evenals een vertegenwoordiger van het marketingbureau Eindhoven 24/7.

Het ontwerp dat na enkele schminksessies ontstond, is weliswaar voorgelegd aan de Eindhovense wethouders Monique List (VVD) en Yasin Torunoglu (PvdA), maar daarbij is niet om een akkoord van het college gevraagd, zo laat het stadsbestuur aan de LPF weten.

Het gemeentebestuur had als voorwaarde voor de subsidie gesteld dat het het intochtcomité met een nieuwe piet moest komen. Een Piet die is ontdaan van racistische kenmerken als een blackface, felrode lippen en gouden oorringen. Het comité had de gemeente daarbij om hulp gevraagd, en die ondersteuning heeft het college het comité ook willen geven.

Weggegooid

De kleur van (voorheen) Zwarte Piet heeft de gemoederen in de Eindhovense politiek de afgelopen tijd behoorlijk bezig gehouden. Binnen de gemeenteraad zijn felle voor- en tegenstanders van de traditionele Piet. LPF-raadslid Tjerk Langman spreekt in een reactie van "weggegooid belastinggeld". Fractievoorzitter Rudy Reker vindt dat deze kosten maar "ingehouden moeten worden op de salarissen van de wethouders."