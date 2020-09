De rechtbank in Den Bosch heeft maandag een 42-jarige man vier jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging gegeven voor het doodsteken van zijn moeder.

Volgens het Pieter Baan Centrum is het van het grootste belang dat de man uit Eindhoven zo snel mogelijk wordt behandeld. Hij doodde zijn 71-jarige moeder omdat hij door wanen er heilig van was overtuigd dat zij hem op alle manieren dwarszat.

Die waanwereld kan volgens de deskundigen makkelijk overslaan op andere mensen in zijn omgeving. Hij moet daarom zo spoedig mogelijk worden behandeld in een tbs-kliniek.

De zoon meldde zich vorig jaar tijdens Pasen zelf bebloed op het politiebureau en zei dat hij iets ergs had gedaan. Op aandringen van zijn advocaat nam de politie een kijkje in zijn flat aan het begin van de Tongelresestraat in Eindhoven en vond daar het lichaam van de vrouw.

De rechtbank zag geen voorbedachten rade, waardoor de man is veroordeeld voor doodslag. Het Openbaar Ministerie had zes jaar cel geëist.