De politie in Oost-Brabant heeft in de afgelopen week honderden bekeuringen uitgeschreven bij een tweedaagse controle. Dat deed de politie met behulp van een touringcar.

In twee dagen tijd werden er 315 bekeuringen uitgedeeld, waarvan 248 voor het vasthouden van een smartphone of tablet. "Helaas blijken deze acties nog steeds nodig", aldus het Team Verkeer Oost-Brabant op Instagram.

De politie voert vaker controles uit met een touringcar. Vanuit de bus kunnen agenten onopvallend bij bestuurders, ook vrachtwagenchauffeurs, naar binnen kijken. De bus wordt gevolgd door agenten in onopvallende auto's.

Betrappen de agenten in de bus chauffeurs met de smartphone, dan geven ze dit door aan hun collega's in de auto, die de bestuurders staande houden en bekeuren.

In mei vorig jaar werden in Oost-Brabant op die manier bijna zeshonderd bestuurders bekeurd en in oktober kregen ruim zevenhonderd bestuurders een boete voor het gebruik van de smartphone tijdens het rijden.