De economie in de regio Zuidoost-Brabant zal in 2020 vanwege de coronacrisis krimpen met 5,2 procent. Dat stelt de Rabobank in een maandag gepubliceerd onderzoek.

Volgens RaboResearch, het kenniscentrum van de Rabobank, zal de economische teruggang in de regio gelijk zijn aan het landelijk gemiddelde.

"Zuidoost-Brabant heeft relatief veel industrie. Daardoor pakt de krimp ongunstig uit. Aan de andere kant heeft de regio relatief minder cultuur en toerisme, sectoren die ook hard worden getroffen", verklaart onderzoeker Rogier Aalders.

Rabobank realiseert zich dat er grote verschillen kunnen zijn tussen de verschillende onderdelen van de industrie. Toch wijzen transactiedata van klanten van Rabobank eveneens op een gemiddelde economische ontwikkeling in de regio, zegt Aalders.

De geanonimiseerde data over de afgelopen acht maanden die de bank analyseerde bevestigen volgens hem dat beeld.