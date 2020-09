Een 41-jarige Duitse man heeft zaterdag een andere Duitse man beroofd van een tas met een groot geldbedrag op de Pauwlaan in Eindhoven. De dader is opgepakt. De politie denkt dat de twee bekenden zijn van elkaar.

De dader maakte zich uit de voeten met de tas met geld, sprong in een auto met Duits kenteken en reed weg. Het slachtoffer probeerde dat te voorkomen door op de motorkap te springen.

Hij heeft zich enige tijd aan de motorkap vastgeklampt voordat hij van de auto werd geslingerd. Daarbij liep hij schaafwonden op.

De politie zag de auto met het Duitse kenteken even later over de Kennedylaan rijden en kon de man alsnog aanhouden. Hij zit nog vast.

Een getuige zegt dat het slachtoffer tegenover hem verklaarde dat hij met zijn moeder over straat liep en "zomaar" overvallen werd. Hij had het over een geldbedrag van 71.000 euro. Dat geld zou van zijn moeder zijn, aldus de getuige. De politie kan dit echter niet bevestigen.