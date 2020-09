Op vrijdag 18 september start de Lichtjesroute 2020 in Eindhoven. Vanwege de coronamaatregelen verloopt het event dit jaar anders dan normaal. Dit is alles wat je moet weten over de Lichtjesroute 2020.

De lampen worden op 18 september ontstoken en gaan weer uit op 11 oktober om 22.30 uur. De lampen branden gedurende deze periode van zondag tot en met donderdag van 19.00 tot 22.30 uur en vrijdag en zaterdag van 19.00 tot 23.30 uur. Een groot deel van de ornamenten gaat gelijk met de lantaarnpalen aan.

De Eendjesvijver blijft vanwege de coronamaatregelen leeg dit jaar. Ook het uitdelen van snoepbanaantjes bij de VOJ-speeltuin is afgelast. Volgens de organisatie zijn deze maatregelen nodig om een veilig evenement te kunnen garanderen.

Ook vindt er op zaterdag geen traditionele fietstocht plaats. Normaal staan er die avond verschillende muziekgroepen langs de route en wordt er op meerderere plekken fruit en snoep uitgedeeld.

De route is 22 kilometer lang en gaat dwars door Eindhoven heen. Mensen kunnen per fiets, auto, brommer of te voet gaan, en kunnen de 'lampbordjes' volgen om alles van de route te zien.

Van maandag tot en met donderdag zijn rustige dagen. In het weekend kan het drukker zijn en kan er ook filevorming ontstaan.