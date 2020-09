Een persoon is zaterdagmiddag zwaargewond geraakt door een eenzijdig ongeluk op de N2 bij Eindhoven.

De auto waar het slachtoffer in zat schoot van de weg en kwam op zijn kop in een sloot terecht. De oorzaak hiervan is nog onbekend.

Het slachtoffer raakte door het ongeluk zwaargewond. Een traumahelikopter werd opgeroepen om ondersteuning te verlenen en is in de buurt van het ongeluk geland.

De weg is afgesloten om de hulpdiensten de ruimte te geven.