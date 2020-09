De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een inval gedaan in een shishalounge aan de Tongelresestraat in Eindhoven, nadat er een melding was binnengekomen van een opstootje waarbij een vuurwapen betrokken zou zijn. De politie schaalde groot op en trof bij aankomst een overvol café aan, waarbij bezoekers zich niet hielden aan de coronaregels.

De shishalounge was maandenlang gesloten geweest op last van de gemeente. Vrijdag werd het café heropend nadat de eigenaar en de gemeente duidelijke afspraken gemaakt hadden, onder meer over het maximale aantal gasten dat binnen mocht zijn vanwege de coronamaatregelen.

In het café trof het politieteam, dat onder meer was gearriveerd met twee hondengeleiders en agenten te paard, een hoeveelheid mensen die veel hoger was dan het afgesproken aantal. Alle gasten werden vervolgens gesommeerd het pand te verlaten, waarna ze buiten werden gefouilleerd en vervolgens werden weggestuurd. Een aantal gasten gaf hier geen gehoor aan.

Nadat alle gasten het loungecafé verlaten hadden, zocht de politie binnen naar wapens. Of er daarbij een vuurwapen is aangetroffen, is niet duidelijk.