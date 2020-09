De vergunning van een shishalounge aan de Kruisstraat in Eindhoven is terecht ingetrokken door burgemeester John Jorritsma van Eindhoven vanwege "slecht levensgedrag" van de eigenaar. Dat oordeelt de rechtbank in Den Bosch vrijdag.

De horecaondernemer, tevens een Eindhovense advocaat, sloeg eind vorig jaar op de vlucht voor de politie nadat hij een contactverbod had overtreden.

Hij scheurde tijdens de achtervolging door een woonwijk, reed door rood licht en begaf zich op de busbaan. Nadat de politie hem wist te stoppen moest er een wapenstok aan te pas komen om hem te kunnen inrekenen.

De man werd eerder veroordeeld voor geweld tegen en bedreiging van zijn toenmalige echtgenote en de familie van zijn minnares. Vanwege de reeks schandalen werd de man al eens geschorst als advocaat. Die schorsing werd later opgeheven. Deken Jan Frederik Schnitzler van de orde van advocaten pleitte er deze week voor dat de man definitief uit de beroepsgroep wordt gezet.

Nu dreigt hij dus zijn horecazaak aan de Kruisstraat kwijt te raken. Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven trok de exploitatievergunning van zijn waterpijpcafé in op basis van het rapport van de politie over zijn veroordelingen en de achtervolging.

Onjuistheden

Volgens de advocaat klopt het rapport van de politie niet. Er zouden onjuistheden staan in het verhaal over de achtervolging. Volgens hem hebben de agenten een persoonlijk belang bij een onjuiste weergave van de feiten, omdat de horecaondernemer een aantal klachten tegen de politie heeft ingediend.

De politie in Eindhoven heeft alle zaken waarbij de man betrokken is om die reden over moeten dragen aan de politie in Den Bosch. De ondernemer ontkent verder dat hij iemand heeft bedreigd of mishandeld.

De problemen die de man heeft, hebben verder ook niks te maken met de shishalounge, maar hadden allemaal betrekking op zijn privéleven. Van ongeregeldheden is het waterpijpcafé is nooit sprake geweest. Bovendien was het de bedoeling dat de vergunning van de zaak deze zomer op naam van zijn partner zou komen te staan.

Voorlopige uitspraak

De rechtbank is niettemin van mening dat de exploitatievergunning terecht is ingetrokken. Het gaat hier overigens om een soort voorlopige uitspraak. Tegen het intrekken van de vergunning kan nog beroep worden aangetekend.