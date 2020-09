Popzaal De Effenaar en het Klokgebouw in Eindhoven presenteren dit najaar een serie coronaproof concerten met een capaciteit tot 1.000 personen. De samenwerking moet ervoor zorgen dat bekendere acts dit jaar toch nog naar Eindhoven kunnen komen.

De eerste twee bevestigingen in deze reeks zijn Eefje de Visser en band op vrijdag 30 oktober en The Dutch Queen Tribute op zaterdag 28 november.

"Het voelt goed dat we deze zware periode ook bezig kunnen zijn met wat er nog wel kan", zegt Robert Schaeffer van de Effenaar.

Net als de Effenaar wordt ook het Klokgebouw op Strijp-S zwaar getroffen door de coronacrisis. Sinds half maart moesten alle grote festivals en dancefeesten hier worden geannuleerd. "Gelukkig hebben we nu toch weer wat perspectief voor het najaar”, zegt Jan Buys van het Klokgebouw.

Ook voor andere cultuurinstellingen in de stad is er de mogelijkheid om van de inrichting in het Klokgebouw gebruik te gaan maken.