Tijdens een integrale controle in Oud Woensel heeft de politie donderdag veertig bekeuringen uitgeschreven. Dat meldt een wijkagent op social media.

De controle werd gehouden in samenwerking met de gemeente Eindhoven en de brandweer. De politie legde de focus onder meer op het terugdringen van de overlast veroorzaakt door dak- en thuislozen.

Er is in totaal veertig keer een proces-verbaal opgemaakt. Onder andere voor het hinderlijk ophouden, drinken op plekken waar dat niet is toegestaan en het bezit van harddrugs.

Ook zijn er mensen bekeurd voor het niet-handsfree bellen, gevaar veroorzaken op de weg, door rood rijden, onnodig geluid veroorzaken, rijden zonder rijbewijs en rijden met een ongeldig rijbewijs.

De politie meldt verder dat er door het bestuurlijk interventieteam diverse ondernemingen zijn bezocht. In een daarvan, een restaurant, werd door de brandweer een extreem hoge hoeveelheid koolmonoxide gemeten.

De gemeente heeft daarom een bestuursdwang toegepast. "Men mag vanaf nu geen gebruikmaken van de oven en grill", aldus een wijkagent.