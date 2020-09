Volgens een inwoner uit Eindhoven zou hem jaren terug 85 cent zijn onthouden door de gemeente. Hij stapt naar de Hoge Raad om alsnog het bedrag op zijn bankrekening gestort te krijgen.

De man voerde eerder al zijn juridische strijd bij de rechtbank en vervolgens bij het gerechtshof in Den Bosch. Die stelden hem in het ongelijk. En dus rest de man nog maar een mogelijkheid: naar de Hoge Raad, om opnieuw een zaak aan te spannen waarvan de kosten vele malen hoger zijn dan het luttele bedrag waar alles mee is begonnen.

Dat laatste zit ook het gerechtshof niet lekker. In de uitspraak zegt het hof het te betreuren dat de man de kwestie aan twee gerechtelijke instanties heeft voorgelegd, terwijl het gaat om zo'n marginaal bedrag. Zeker in deze tijd waar rechters onder hoogspanning moeten werken om alle zaken op tijd verwerkt te krijgen.

Angel

De langslepende juridische kwestie begon in 2015. De Eindhovenaar vond een aanslag voor de gemeentelijke belastingen op zijn deurmat. Hij was het niet eens met de hoogte van de aanslag, tekende bezwaar aan en vroeg tevens uitstel aan, hetgeen wordt goedgekeurd door de gemeente. De man was echter te laat met betalen en er wordt invorderingsrente in rekening gebracht. De berekening van die rente bleek later de angel in dit dossier te worden.

In 2017 kreeg de Eindhovenaar 31,15 euro op zijn rekening teruggestort. De rente was namelijk verkeerd berekend. De gemeente heeft het teveel netjes terugbetaald. Dat viel echter in verkeerde aarde. Volgens de berekening van de Eindhovenaar zelf heeft hij recht op 85 cent meer, namelijk 32 euro. Hij tekende opnieuw bezwaar aan.

Hoogtepunt

De soap van 85 cent bereikte haast een hoogtepunt als de gemeente even later haar fout schoorvoetend heeft toegegeven: er is inderdaad verkeerd gerekend. De man had geen 31,15 euro moeten krijgen, maar slechts 16 euro. Het teveel aan hem teruggestorte geld, 15,15 euro, wordt hem evenwel kwijtgescholden.

Zand erover, zaak opgelost, zestien euro extra in the pocket? Nee dus. De man hield voet bij stuk en stapte naar de rechtbank. Want hoe je het ook wendt of keert: de berekening van de rente deugt volgens de man niet.

Vergoeding: 525 euro

Maar de rechter denkt er anders over. De Eindhovenaar haalt bakzeil bij de rechtbank. En dus gaat hij in beroep bij de Belastingkamer van het gerechtshof. Die komt met een opmerkelijke uitspraak.

Het beroep wordt gegrond verklaard, want de berekeningen bleken inderdaad niet te kloppen: de man had eigenlijk recht op een bedrag tussen de 16 en 26 euro. Omdat hij in beroep is gegaan hoeft hij niets terug te betalen. Maar hij krijgt er ook geen 85 cent bij. Wat hij wel tegemoet mag zien? De vergoeding van de gemaakte proceskosten: 525 euro voor twee procedures.