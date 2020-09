De gemeenten Eindhoven en Helmond waarschuwen inwoners om niet in zee te gaan met de website afspraakloket.nl.

Via deze site zouden mensen een afspraak kunnen maken, bijvoorbeeld voor het verlengen van een rijbewijs of paspoort. Hiervoor wordt 19,95 euro in rekening gebracht. De afspraken worden echter niet doorgegeven aan de gemeente, melden Eindhoven en Helmond op hun websites. Ook vraagt afspraakloket.nl om gevoelige, persoonlijke informatie.

Eindhoven en Helmond zijn niet de eerste gemeenten die waarschuwen voor afspraakloket.nl. Onder meer Sliedrecht, Heusden, Alblasserdam, Sittard-Geleen en Hendrik-Ido-Ambacht gingen al voor.