Het was even spannend of het doorging vanwege de coronamaatregelen, maar ook dit jaar vindt Art Eindhoven plaats. In het Klokgebouw staan zaterdag 12 en zondag 13 september weer een heleboel kunstenaars.

Ruim 115 verschillende artiesten laten dit weekend hun creaties zien. Er zijn schilderijen, foto’s, beelden, installaties en andere kunstwerken. De artiesten zijn zelf aanwezig om uitleg te geven over hun werk.

De organisatie werkt dit jaar met tijdsblokken waar bezoekers uit kunt kiezen. Een kaartje kost 9 euro.

Er is ook een online veiling. Geïnteresseerden kunnen tot zondag 17.00 uur op de creaties bieden. De opbrengst hiervan gaat naar het goed doel Stichting Kunstweek.