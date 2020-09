Vier organisatoren uit Noord-Brabant en België organiseren in de zomer van 2021 de 3D Delta Week in Eindhoven om versnippering van activiteiten rondom 3D-printen tegen te gaan en duidelijk te maken dat de Benelux voorop loopt op dit gebied.

De deelnemende bedrijven zijn Mikrocentrum uit Veldhoven, Jakajima uit Nuenen, Flam3d uit het Belgische Gent en het Brabantse Brainport. Van 7 tot 11 juni 2021 organiseren zij in Eindhoven de 3D Delta Week.

De bedoeling is dat de instanties hun eigen 3D-activiteiten verenigen. Daarnaast bieden ze lokale en internationale organisatoren aan om hun evenement, workshop of conferentie die week te komen houden. Het doel van de week is om "samen een sprong voorwaarts te maken in kennis, ervaring en netwerk voor alle deelnemers".

'Benelux is topregio op het gebied van 3D-printen'

De vier organisatoren zijn al jaren actief in het ondersteunen van de 3D-productiesector en ze overlegden al voor de coronacrisis over samenwerking. Er zijn activiteiten gericht op specifieke sectoren, op onderzoek en ontwikkeling, industrie, gebruikers en leveranciers. Daarnaast komen alle aspecten van de technologie aan bod.

Ruben Fokkema van Brainport noemt de Benelux een topregio op het gebied van 3D-printen. "We hebben veel academisch en toegepast onderzoek, een bijzonder groot aantal printers en tal van veelbelovende startende bedrijven en ondernemingen. Aan de gebruikerskant zien we een veelvoud aan toepassingsgebieden. Al met al een veelzijdig en kwalitatief hoogstaand ecosysteem dus. Als we dit meer verbinden en een beter podium geven, zullen we eerder erkend worden als een van de toonaangevende 3D-maakregio's."