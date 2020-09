Soms is de nood zo hoog, dat wildplassen een serieuze optie is. Ook 540 Eindhovenaren moesten in 2019 zo nodig plassen, dat ze een boete van honderdveertig euro hebben gekregen.

LocalFocus bracht in kaart hoeveel wildplassers in 2019 per gemeente op de bon zijn geslingerd. De cijfers zijn afkomstig van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Het is niet bij wet verboden om te plassen of poepen in het wild. Elke gemeente kan er zelf voor kiezen om hierover regels te laten opnemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In de praktijk zie je dat veel gemeenten een verbod uitroepen op wildplassen binnen de bebouwde kom. De cijfers van het CJIB zijn hier ook op gebaseerd.

In Artikel 4:8 van De Eindhovense AOV is te zien dat het in Eindhoven verboden is om binnen de bebouwde kom op een openbare plaats je ‘natuurlijke behoefte’ te doen buiten de daarvoor bestemde plaatsen. Wanneer je een lantaarnpaal of een steegje in de binnenstad opzoekt, is de kans groot dat je een boete krijgt als je door de politie betrapt wordt.

Wildplassers in Eindhoven

Bij een aantal Eindhovenaren is dat ook gebeurd: in 2019 werden 540 boetes uitgedeeld voor wildplassen. Dat leverde €75.250 op, wow! Per tienduizend inwoners gaat het om 23,3 boetes. Het gemiddelde van Nederland is 9,9, daar zitten wij Eindhovenaren dus ver boven. De boete voor wildplassen bedraagt €140.

Het aantal wildplasboetes is vorig jaar in heel Nederland flink gestegen. In 2018 zijn ruim 13 duizend boetes uitgeschreven. Vorig jaar waren dit er – ga er even voor zitten – 17 duizend. Gemiddeld zijn dat 46 boetes per dag. Dat is goed voor 2,4 miljoen euro aan boetes voor wildplassen.