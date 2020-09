Een ongeluk waarbij de vriendin van een scooterrijder flink gewond raakte, kost de jongen een taakstraf van tachtig uur. Dat maakte de Bossche rechtbank dinsdag bekend.

Maart vorig jaar stak Fabio van A. (20) de rijbaan rond Ekkersweijer over met zijn snorscooter. Op die weg reed echter een auto die de scooter schepte. Volgens de rechtbank is Van A. schuldig aan een ernstige verkeersovertreding: hij had de auto die naast hem reed moeten zien en voorrang moeten verlenen.

De advocate van Fabio van A. vond het niet onverklaarbaar: ook het overstekende deel van het fietspad was van rood asfalt waardoor het leek alsof dit voorrang had. De gemeente heeft die kleur inmiddels vervangen door zwart. Er zijn heel wat ongelukken gebeurd op die plek waaronder twee dodelijke. De rechtbank nam de eis van verkeersofficier Patrick van Hees over.