Tien dagen lang wordt er vanaf de Vliegbasis Eindhoven geoefend met het droppen van parachutisten en lading, op diverse defensieterreinen in Nederland, onder de noemer Falcon Leap.

De vliegtuigen stijgen drie keer per dag op vanaf Vliegbasis Eindhoven om naar de diverse locaties te vliegen. Welke dat zijn, maakt Defensie niet bekend. "Vanwege het coronavirus is het nu niet handig als grote groepen mensen komen kijken", zegt een woordvoerster van de vliegbasis.

Bij de oefening wordt samengewerkt met de 11e Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht. Ook luchtmachteenheden uit het buitenland haken later in de week en volgende week aan bij Falcon Leap.

'Er is dit jaar geen herdenkingssprong'

Voor het eerst in de geschiedenis van deze jaarlijks terugkerende oefenweek geldt deze niet als voorbereiding op de traditionele paradropping op de Ginkelse Heide in het kader van de herdenking van Operatie Market Garden. "Er is dit jaar geen herdenkingssprong, ook weer vanwege het coronavirus", aldus de woordvoerster.

De oefening duurt van 7 tot en met 17 september. Dagelijks stijgen meerdere toestellen achter elkaar op. In de eerste dagen van de oefening gaat het dan om de op Eindhoven gestationeerde twee Hercules C130 vliegtuigen. Ook een Franse Hercules is aanwezig en vliegt mee. Dagelijks zijn drie vertrekken (waves) gepland. Elke ‘wave’ telt drie tot maximaal zeven vliegtuigen. Er wordt geoefend tussen 's morgens 09.00 uur en rond 's middags 16.30 uur, aldus de woordvoerster.

Skytruck en skyvan

Later deze week haakt ook een Amerikaanse C130 aan bij de oefening. Volgende week vliegt ook de Belgische luchtmacht mee met een Hercules. De Duitse luchtmacht is van de partij met een C160 Transall. Ook komt er een M28 ‘skytruck’ en een Tsjechische SC7 skyvan.

Deze week zullen vooral ladingen worden afgeworpen, volgende week zijn de parachutisten aan de beurt. ,,Ook weer in verband met corona zijn het er dit jaar minder dan in voorgaande jaren", aldus de woordvoerster. "Maximale aantallen variëren van 25 tot 75 mensen per toestel." Tijdens de oefening worden de parachutisten gescheiden gehouden van het overig personeel van de vliegbasis.