Moeten de Eindhovense taxichauffeurs sneller overstappen op milieuvriendelijkere auto's? Dat is de vraag waar de gemeenteraad de komende weken een antwoord op moet geven. De chauffeurs zien het niet zitten.

In de Eindhovense politiek leeft de wens om vaart te zetten achter dat proces. Maar de chauffeurs zelf zijn daar op tegen. Ook gemeenteambtenaren signaleren dat er nogal wat haken en ogen zitten aan versnelling van de huidige afspraken. Die komen er in grote lijnen op neer dat alle meer dan 300 Eindhovense taxichauffeurs voor 1 januari 2026 hun (milieuvervuilende) dieselauto moeten hebben ingeruild voor een (milieuvriendelijke) elektrische auto.

Door de coronacrisis kampen de chauffeurs echter met fors afgenomen omzetten. De bereidheid om te investeren in nieuwe auto's - kostprijs tussen de 50.000 en 100.000 euro - zal dan ook gering zijn, verwacht secretaris Patrick van de Sande van de stichting Eindhoven Taxi. Die stichting behartigt de belangen van de elf TTO's in Eindhoven, de toegelaten taxi-organisaties waarbij de 315 Eindhovense chauffeurs verplicht bij zijn aangesloten.

Haken af

De gevolgen van een versnelde overstap naar elektrische taxi's zou averechts kunnen uitpakken. Chauffeurs die niet willen investeren haken dan af, zo is de verwachting. Het gevolg daarvan is dat er TTO's zonder het minimum aantal van vijftien chauffeurs en minimaal vier emissie-vrije auto's komt te zitten. Het taxi-aanbod in de stad zou daardoor fors kunnen afnemen, wordt gesignaleerd.

Een mogelijke maatregel om toch tot versnelling over te gaan een subsidieregeling zijn. Hierin wordt 5.000 euro vrijgemaakt per vervangen taxi. De kosten daarvan lopen wel in de papieren: als alle huidige diesels vervangen worden door groene auto's, kost dat de gemeentelijke schatkist zo’n 1,3 miljoen euro.

De Eindhovense gemeenteraad stelde op voorspraak van de VVD eind vorig jaar voor om onderzoek te doen naar een mogelijk versnelling van de vergroening van de Eindhovense taxiwereld. Enerzijds om de luchtkwaliteit te verbeteren, anderzijds omdat elektrische taxi's een betere uitstraling hebben en goed zijn voor het imago van de stad. Aanvankelijk zou het debat daarover begin dit jaar al worden gevoerd, maar de coronacrisis zorgde voor uitstel daarvan.