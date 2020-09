De aanleg van een derde lijn voor hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) in Eindhoven, tussen busstation Woensel en Eindhoven Airport en de Brainport Industries Campus (BIC), gaat dertig miljoen kosten.

Dit blijkt uit een voorstel aan de Eindhovense gemeenteraad, waarin om een aanvullend voorbereidingskrediet wordt gevraagd. Een half miljoen is nodig voor het uitwerken van een voorlopig ontwerp van de nieuwe buslijn. Eerder al werd 950.000 euro uitgetrokken voor het schetsontwerp.

Ook mag de raad zich buigen over het voorkeurstracé. Dit voert vanaf het busstation Woensel via de Huizingalaan, Marathonloop en Ant. Fokkerweg naar het bedrijventerrein in Acht. Via de Schakel en de Mispelhoefstraat loopt de nieuwe HOV-lijn straks onder de randweg door naar de Landsard en Luchthavenweg naar Eindhoven Airport. De buslijn gaat onder meer over het Beatrixkanaal. Voor fietsers komt hier een tweede brug naast te liggen.

Volgens de planning wordt met de aanleg van het eerste stuk van de buslijn volgend jaar gestart. In 2025 zou het project moeten worden opgeleverd.

Busgebruik

Het stadsbestuur vindt een tweede HOV-verbinding met het vliegveld en het nieuwe BIC -ter vervanging van de huidige Airportshuttle via Woensel- noodzakelijk. De HOV-bussen tussen Eindhoven Centraal en Airport via Meerhoven zitten vaak overvol. Sowieso is het busgebruik -althans vóór de uitbraak van corona- toegenomen, en dan vooral op de lijnen naar het vliegveld. Busmaatschappij Hermes heeft eerder al het aantal ritten per uur verhoogd. Meer rek in de capaciteit van de wegen zit er volgens het college van B en W niet in.

Bovendien voorziet het college dat door de groei van Brainport ook de vraag naar mobiliteit blijft toenemen. Rond Airport, het BIC en het Goederen Distributiecentrum in Acht werken nu zo'n 14.000 mensen. Dat aantal gaat de komende jaren bijna verdubbelen, is de verwachting.

Spoortunnel

Om de HOV-lijn aan te kunnen leggen moet hier en daar het wegprofiel worden verbreed en grond van particuliere eigenaren worden aangekocht. Ook houdt het college rekening met extra kosten, bijvoorbeeld vanwege het verplaatsen van kabels en het vernieuwen van funderingen. Nog een onzekerheidje vormt de spoortunnel op de Anthony Fokkerweg. Mogelijk dat deze aangepast moet worden voor de aanleg van de busbaan. Dit alles wordt bij de uitwerking van het voorlopig ontwerp in kaart gebracht.

Voor HOV-3 ontvangt Eindhoven de nodige subsidies. Eerder stelde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat al ruim 10 miljoen euro beschikbaar.