De politie heeft in de nacht van zondag op maandag in Helmond twee verdachten aangehouden wegens betrokkenheid bij de schietpartij op zondagavond in Veldhoven.

Het gaat om een man van negentien jaar uit Veldhoven en een man van twintig jaar uit Eindhoven. Beide verdachten zitten vast voor verder onderzoek en worden maandag uitgebreid verhoord.

Het schietincident in Veldhoven gebeurde rond 23.00 uur aan de Sondervick. Het negentienjarige slachtoffer liep een schotwond op in zijn been nadat hij een van de verdachten was tegengekomen bij de poort van zijn achtertuin. Over de aanleiding van het voorval is nog niets bekend.

Vrienden en familie van het slachtoffer waren in de buurt en ontfermden zich over hem. Het slachtoffer is niet levensbedreigend gewond geraakt. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.