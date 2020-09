De politie in Eindhoven heeft zondag twee waarschuwingsschoten gelost nadat een man op de Van Thienenlaan met een mes aan het zwaaien was.

De man liep rond 21.00 uur schreeuwend en met een mes op straat. Agenten verzochten hem meerdere keren om het mes te laten vallen.

Volgens de politie reageerde de man daar niet op en stapte hij dreigend in de richting van de agenten. In eerste instantie werd pepperspray gebruikt, maar toen ook dat niet het gewenste resultaat had, loste een agent twee waarschuwingsschoten.

"Uiteindelijk kon het mes met een wapenstok uit de handen van de man worden geslagen. De man is overgedragen aan de ggz", zo laat de politie op Twitter weten.