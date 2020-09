In drie woningen aan de Buijtenste Meerken in Waalre heeft zaterdagmiddag een brand gewoed. De brandweer kon lastig bij de brandhaard komen vanwege de zonnepanelen op het dak. Niemand is gewond geraakt.

De brand is rond 14.15 uur ontstaan bij een van de huizen. Het vuur breidde zich uit naar de buurhuizen.

Door de zonnepanelen op de daken kon de brandweer moeilijker bij de brandhaard komen. Ook moest er voorzichtiger worden gewerkt.

Uiteindelijk moest de brandweer een tweede hoogwerker laten uitrukken om de brand te kunnen bestrijden. De brand was rond 15.45 uur onder controle. Twee huizen zijn flink beschadigd.