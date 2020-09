In de nacht van vrijdag op zaterdag ging er opnieuw een auto aan de Urkhovenseweg in Eindhoven in vlammen op. De auto is volledig uitgebrand. De politie gaat uit van brandstichting.

Een buurtbewoner die thuiskwam ontdekte de brand en is direct begonnen met blussen. De brandweer heeft rond 2.00 uur de melding ontvangen.

Ook de brandweer kon het volledig uitbranden van de geparkeerde auto niet meer voorkomen.

De regio Eindhoven heeft de laatste maanden vaker last gehad van autobranden. Het is niet duidelijk of er een verband tussen de branden bestaat.