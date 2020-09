Een auto is vrijdag over de kop geslagen bij een ongeluk op de Marinus van Meelweg in Eindhoven.

Het ongeluk ontstond doordat twee auto's op hoge snelheid het kruispunt opreden en elkaar niet meer konden ontwijken.

De bestuurder van de over de kop geslagen auto is door de ambulance nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis vervoerd te worden. De andere bestuurder raakte niet gewond.