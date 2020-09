Ondanks de maatregelen die gemeente Eindhoven heeft genomen, wordt er steeds meer afval naast de containers gedumpt.

"Het is deels een probleem dat de containers vol zitten en de pasjes niet werken. Voor een deel is het ook iets van de mensen zelf", aldus wethouder Rik Thijs.

De cluster met containers voor het Franz Leharplein is een van de dumpplaatsen in de stad. Mensen plaatsen daar volle vuilniszakken naast de containers. Dit veroorzaakt overlast, waaronder een vieze geur.

Bureau Tante Netty heeft daarom gele hekjes tegen de containers geplakt. Deze actie heeft er tijdelijk voor gezorgd dat er minder vuilnis bij werd gezet.

"Er wordt nu bijna niet gehandhaafd, omdat de ambtenaren het druk hebben met de coronamaatregelen, maar ook omdat we alleen mensen kunnen beboeten die op heterdaad betrapt worden", zegt Thijs.

De wethouder heeft laten weten dat hij in het najaar in gesprek gaat met verschillende partijen over nieuwe maatregelen. Eindhoven wil namelijk dat buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) de vuilniszakken mogen openscheuren, waarna ze op zoek kunnen gaan naar informatie over de dader. Dat wordt al toegepast in gemeente Amsterdam.