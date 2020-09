De Eindhovense sinterklaasintocht gaat dit jaar niet door. Vanwege de coronacrisis ziet de organisatie geen mogelijkheid om de intocht in de haven en stad op 14 november veilig te organiseren.

In verband met de coronamaatregelen heeft het organiserende comité in samenspraak met de gemeente besloten dat de traditionele intocht met de aankomst in de haven en een optocht door de stad niet mogelijk is.