Het Openbaar Minsterie (OM) gaat in oktober achttien verdachten vervolgen die in mei 2019 zijn aangehouden tijdens de Pegida-demonstratie bij de Al Fourqaan-moskee in Eindhoven. De relschoppers worden verdacht van openlijke geweldpleging.

Een aantal verdachten hebben zich gemeld naar aanleiding van uitzendingen van Bureau Brabant en Opsporing Verzocht. Anderen werden herkend door mensen die de programma's keken.

Pegida liep op zondag 26 mei 2019 met een geluidswagen door de stad. De groep was onderweg naar de moskee aan de Otterstraat om daar varkensvlees te eten en toespraken te houden.

De anti-islambeweging werd daar tegengehouden door honderden jongeren. De politie, mobiele eenheid (ME) en Pegida werden bekogeld met stenen. Vier agenten raakten daarbij lichtgewond.

De demonstratie is uiteindelijk met toestemming van de locoburgemeester afgebroken door de politie. Tien personen werden opgepakt. Nadat beelden van de relschoppers werden vrijgegeven volgden meer aanhoudingen.

Wie zich precies onder de relschoppers bevonden, wil het OM niet vertellen. "Ik zie dat er mensen tegen auto's aan trappen, met hekken gooien en stompen uitdelen", zegt een woordvoerder. "Ik vind het dan niet relevant wat je verder aanhangt. Dat komt in de zitting wel naar voren."

Burgemeester John Jorritsma verbood tot twee keer toe een demonstratie van Pegida uit angst voor ongeregeldheden. Volgens Nationale ombudsman Reinier van Zutphen is dit in strijd met het recht om te demonstreren.

De zittingen vinden op 14, 22 en 29 oktober plaats.