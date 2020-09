Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven neemt deel aan een onderzoek naar het effect van een vaccin tegen tuberculose (BCG-vaccin) op de kans op infectie met het coronavirus.

De zeven Santeon Ziekenhuizen, waaronder het Catharina Ziekenhuis, gaan samen met de academische ziekenhuizen in Nederland onderzoeken of het BCG-vaccin de kans op infectie met het coronavirus verkleint. Ook wordt er gekeken of de ernst van de symptomen van het virus mogelijk vermindert door het BCG-vaccin.

Het UMC Utrecht heeft het onderzoek opgezet. In totaal kunnen zevenduizend ouderen van boven de zestig jaar meedoen met het onderzoek. De helft van deze groep krijgt het BCG-vaccin, de andere helft niet.

In de studie wordt onder meer gekeken naar het aantal coronabesmettingen dat optreedt in de twee groepen. De groepen worden gedurende zes maanden gevolgd. Rond het einde van dit jaar worden de eerste resultaten verwacht.

Het BCG-vaccin is het meest toegediende vaccin ter wereld en wordt als bewezen veilig beschouwd, meldt het Catharina Ziekenhuis. Daarnaast zou er steeds meer bewijs komen dat het BCG-vaccin het immuunsysteem stimuleert en daardoor ook beschermt tegen luchtweginfecties in het algemeen.

Of het BCG-vaccin ook enige bescherming biedt tegen het coronavirus, is nog niet wetenschappelijk vastgesteld.