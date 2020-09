De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) werkt aan nieuwe plannen om vrouwen voorrang te geven bij wetenschappelijke vacatures. Dat heeft onderwijsminister Ingrid van Engelshoven dinsdag laten weten aan de Tweede Kamer.

De hoge posities waren door het voormalige voorkeursbeleid van de universiteit in eerste instantie alleen beschikbaar voor vrouwen. Het College voor de Rechten van de Mens heeft echter begin juli laten weten dat het openstellen van vacatures voor alleen vrouwen "te ver gaat" en in strijd is met gelijke behandeling.

Van Engelshoven heeft schriftelijke vragen van drie VVD-Kamerleden gekregen over de kwestie. Ze zou zich positief hebben uitgelaten over het oude voorkeursbeleid.

De minister geeft aan dat de universiteit het beleid inmiddels heeft beëindigd en dat een nieuw project wordt voorbereid. Dit project voldoet wel aan de regels. Het is onbekend wanneer de nieuwe plannen worden gepresenteerd.