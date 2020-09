276 internationale studenten verblijven vanaf dinsdag in The Student Hotel in Eindhoven. Dat zijn meer studenten dan voorgaande jaren. Ruim een derde is na de check-in in quarantaine gegaan.

De nieuwe internationale bewoners gaan in het nieuwe schooljaar onderwijs volgen aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) of aan een andere Eindhovense onderwijsinstelling.



Het grote aantal bewoners betekent ook een verantwoordelijkheid. Het hotel heeft als taak om het Nederlandse coronabeleid goed uit te leggen aan studenten. "Als er iemand uit een oranje gebied komt, dan krijgt hij van ons het dwingende advies om in quarantaine te gaan", aldus Sonny Biesmans van The Student Hotel.

Om de studenten gelegenheid te geven voor het begin van hun studie in quarantaine te gaan, heeft het hotel de check-indata eerder al verruimd.

The Student Hotel heeft nog geen coronabesmettingen gemeld.