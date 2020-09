Poppodium De Effenaar in Eindhoven ontslaat de helft van het personeel vanwege de coronacrisis.

Van de 81 banen moet het poppodium er 45 schrappen. Het gaat zowel om vaste medewerkers als medewerkers met een tijdelijk contract.

Volgens directeur Jos Feijen zijn de ontslagen "onontkoombaar". "We hebben elke week maar één of twee kleine concerten met honderd bezoekers. Normaal hebben we nu volop uitverkochte concerten met twaalfhonderd bezoekers. De financiële impact is enorm."