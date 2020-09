De bibliotheken uit de Brainport-regio krijgen een half miljoen euro voor een gezamenlijk innovatieproject. Het geld komt uit de Regio Deal die door de regio gemaakt werd met Den Haag.

Het initiatief voor het samenwerkingsverband moet bijdragen aan het vergroten van de "brede welvaart" in de regio. Dat betekent dat ook mensen die weinig betaald krijgen, betrokken moeten worden bij de economische welvaart in de regio.

Het project heet de Bibliotheek van de toekomst. De betrokken bibliotheken willen daarmee laagdrempeliger worden en een duurzame verbinding aangaan met inwoners.



Volgens Albert Kivits, directeur van Bibliotheek Eindhoven, is het project broodnodig. "Lang niet iedereen deelt in de welvaart van Brainport. Dat zie je in inkomen, maar ook het aantal sociale contacten dat iemand heeft is in Eindhoven een stuk lager dan landelijk gemiddeld."



Behalve de bibliotheek van Eindhoven zijn ook de bibliotheken uit onder meer Best, de Kempen, Veldhoven, Helmond en Dommeldal bij het project betrokken.