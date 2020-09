Een auto op de Hugo van der Goeslaan in Eindhoven is zondagavond in brand gevlogen. De politie vermoedt brandstichting.

De auto op een parkeerplaats bij een wasserette is flink beschadigd. Omdat het vuur bij een voorwiel is ontstaan, houdt de politie rekening met brandstichting.

Er zijn dit jaar meerdere auto's in brand gestoken met behulp van aanmaakblokjes die op de voorbanden zijn gelegd. Dit jaar was het in de regio Eindhoven al meer dan tachtig keer raak.

De politie doet onderzoek naar het incident.