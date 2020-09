De politie is zondagavond een woning aan de Jan van Eijckgracht in Eindhoven binnengevallen. Hier zou mogelijk een derde verdachte wonen van de dodelijke schietpartij in Uden.

Nadat de bewoner werd gecontroleerd, gingen agenten de woning van de man aan de Jan van Eijckgracht binnen.

De politie was op zoek naar de derde verdachte van de dodelijke schietpartij in Uden, eerder op de avond. Volgens aanwijzingen was die in Eindhoven, maar dat bleek niet het geval.

De agenten droegen tijdens de inval kogelwerende vesten en het publiek werd op afstand gehouden. Ook werd de Jan van Eijckgracht deels afgezet. Een politiehelikopter vloog enige tijd boven het gebied.