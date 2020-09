De nieuwe fietsbrug Tegenbosch in Eindhoven staat na een urenlange operatie van zaterdagavond tot zondagochtend op haar plek bij het viaduct op de Anthony Fokkerweg.

De plaatsing van de brug was te volgen via een livestream van de gemeente Eindhoven. De wegen die waren afgesloten voor de plaatsing van de brug zijn weer geopend. De werkzaamheden zijn nog niet helemaal afgerond. De komende twee weekenden staan nog vier nachten werk gepland. Voor deze werkzaamheden hoeft het verkeer niet om te rijden. Waarschijnlijk zullen een paar rijstroken dichtgaan.



Eind oktober gaat de brug open voor gebruik. In november wordt de officiële opening verwacht. De kosten voor het realiseren van de brug zijn 14 miljoen euro. Deze worden betaald door de gemeente, de provincie en het Rijk.



De fietsbrug Tegenbosch maakt onderdeel uit van de nieuwe wegenstructuur in Eindhoven Noordwest. De nieuwe wegenstructuur moet ervoor zorgen dat het noordwesten beter bereikbaar wordt. Het gaat onder andere om de bereikbaarheid van Eindhoven Airport en de nabijgelegen bedrijventerreinen.