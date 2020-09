De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) steekt 10 miljoen euro in het opzetten van het Eindhoven Institute for Renewable Energy Systems (EIRES). Het doel van het instituut is om bij te dragen aan oplossingen voor energietransitie.

Innovatie op het gebied van het opslaan en omzetten van energie is volgens de universiteit belangrijk als energie steeds meer duurzaam wordt opgewerkt. "Het waait niet altijd als je het wil, en de zon schijnt ook niet altijd", zegt Richard van de Sanden, wetenschappelijk directeur van EIRES.

"Bovendien wil je energie soms in een andere vorm dan alleen stroom. Om te zorgen dat je altijd precies die energie krijgt waar en wanneer je hem nodig hebt, heb je slimme opslag en conversie nodig."

Een voorbeeld daarvan is de zogenaamde 'electrolyzer', een klein apparaat waarmee van water waterstof kan worden gemaakt. Door de geringe omvang van het apparaat kan in elke woning of wijk zo'n machine worden geïnstalleerd, waardoor op lokale schaal makkelijk wind- of zonne-energie kan worden opgeslagen. De TU/e tekende al een intentieverklaring met VDL Groep om de techniek verder te gaan ontwikkelen.

De 10 miljoen euro die de universiteit in EIRES steekt, wordt geïnvesteerd over een periode van vijf jaar. Voor het instituut worden vier nieuwe hoogleraren en elf nieuwe universitair docenten aangetrokken.