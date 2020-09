Volgens staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven (D66), reden er in 2019 drie keer meer gifwagons door Eindhoven dan wettelijk was toegestaan. Dat blijkt uit antwoorden van het ministerie op Kamervragen van de PvdA.

De staatssecretaris schrijft dat bij het vormgeven van het Basisnet is uitgegaan van een kleine 6.000 wagons met brandbare en giftige gassen die door Eindhoven mochten rijden. In 2019 reden er meer dan 15.000 van dit soort wagons door de stad.



Volgens de staatssecretaris brengt het overschrijden van die norm de veiligheid van Eindhovenaren niet in gevaar. Bij het transport van gevaarlijke stoffen zouden strenge veiligheidsvoorschriften zijn vastgesteld in zowel Europees als nationaal verband. "Voor het spoor houdt dit in dat er geen woningen mogen staan op plaatsen waar het risico op overlijden als gevolg van een ongeval met een goederentrein met gevaarlijke stoffen, groter is dan één op de miljoen per jaar", meldt Van Veldhoven.



Wel laat de staatssecretaris weten dat de huidige situatie onwenselijk is. Om de situatie te verbeteren is Den Haag onder meer in gesprek met lokale en regionale overheden, vervoerders, verladers en ProRail.

Volgens Van Veldhoven zijn er op verschillende manieren oplossingen aan te voeren. Zo kunnen gifwagons in de toekomst vaker over de Betuwelijn vervoerd worden. De Betuwelijn heeft daarvoor een aansluiting met Duitsland nodig. Daarnaast kan er volgens de staatssecretaris worden gekeken naar vervoer met de binnenvaart en de aanleg van een pijpleiding.