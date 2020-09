PSV speelt zaterdag in Berlijn slechts één wedstrijd tegen het Duitse Hertha BSC. Eigenlijk zou de Eindhovense club twee wedstrijden tegen de Duitsers spelen, maar vanwege het grote aantal blessures in de selectie van de Eindhovenaren is één wedstrijd geschrapt.

Hertha BSC laat weten dat de blessures van PSV de oorzaak zijn van het schrappen van een van de wedstrijden. PSV geeft zelf geen reden voor de omzetting in het schema. Het duel van 15.00 uur is geschrapt. De wedstrijd van 17.00 uur gaat gewoon door.

PSV kampt met blessures van Timo Baumgartl, Maxi Romero, Ritsu Doan, Nick Viergever, Noni Madueke en Bruma.