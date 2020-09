Waarnemend burgemeester Jan Boelhouwer is donderdag aan de slag gegaan in Waalre. Hij werd woensdag aangesteld door commissaris van de Koning Wim van de Donk om een uitweg te vinden voor de bestuurlijke crisis in de gemeente.

De Waalrese burgemeester Jan Brenninkmeijer deed eerder een stap terug, zodat Boelhouwer onderzoek kan doen naar de situatie in Waalre. In de afgelopen weken werd bekend dat er sinds het begin van de zomer verdeeldheid tussen de burgemeester en wethouders is.

Het is niet zeker of Brenninkmeijer terugkomt. Boelhouwer gaat onderzoeken wat er aan de hand is en wil met behulp van een aantal gesprekken een beter beeld van de situatie krijgen.