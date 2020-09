De gemeente Geldrop-Mierlo heeft donderdag besloten de familiekermissen van Geldrop en Mierlo door te laten gaan. Wel worden de evenementen aangepast om te voldoen aan de coronaregels.

Het college verleende vergunningen voor de twee kermissen. "Beide familiekermissen zijn kleiner en gericht op familievermaak", laat de gemeente weten.

"De organisatie heeft er alles aan gedaan om de volksgezondheid tijdens het evenement te garanderen", verzekert de gemeente. Zo zijn er aangepaste openingstijden, krijgen alle attracties een duidelijke in- en uitgang en geldt er een maximum voor het aantal bezoekers.

In Geldrop mogen maximaal vierhonderd mensen de kermis bezoeken en in Mierlo geldt een maximum van driehonderd bezoekers. In beide gevallen is dit een derde van de normale capaciteit. De beperkingen moeten voorkomen dat het op het evenemententerrein te druk wordt.

De Geldropse kermis begint op zaterdag 5 september en staat er tot en met woensdag 9 september. De kermis in Mierlo gaat op vrijdag 11 september van start en eindigt op dinsdag 15 september.

Het college kan het besluit nog terugdraaien als de landelijke coronamaatregelen worden aangescherpt.