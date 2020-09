Inloophuis De Eik, een ontmoetingsplek voor mensen met kanker en hun naasten aan het Klein Tongelreplein in Eindhoven, opent in september weer de deuren. Door de coronacrisis was het centrum enkele maanden gesloten.

Coördinator Thérèse van den Biggelaar laat weten blij te zijn dat de vrijwilligersorganisatie het werk weer kan oppakken. "Wij zijn blij dat we weer open kunnen gaan voor onze gasten. Ook onze vrijwilligers kijken ernaar uit om weer gasten te ontvangen."

Het inloophuis heeft de nodige coronamaatregelen genomen. Van den Biggelaar: "We ontmoeten elkaar op 1,5 meter afstand. Wij vragen aan alle gasten om zich vooraf aan te melden voor een activiteit, bijeenkomst of ontmoetingsgesprek, omdat het aantal aanwezige gasten gelimiteerd is. Op die manier kunnen wij iedereen prettig en verantwoord ontvangen."