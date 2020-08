Het regionale busbedrijf Hermes moet 50 tot 75 chauffeurs ontslaan als er geen extra financiële steun komt vanuit de overheid. Ook moet er dan worden gesneden in de dienstverlening, zo laat het vervoerbedrijf woensdag weten.

Op dit moment rijdt in Zuidoost-Brabant nog maar zo'n 50 procent van de ov-bussen in vergelijking met voor de coronacrisis. Dit jaar worden de verliezen voor de busbedrijven gecompenseerd.

Hoe dat in 2021 verloopt, is nog niet duidelijk. Hermes en Arriva zijn met de provincie Noord-Brabant in gesprek over extra geld en landelijk wachten de busbedrijven af of de overheid opnieuw over de brug komt met steun.

"We zijn genoodzaakt om in te grijpen als er geen extra steun komt. Dat betekent dat we chauffeurs moeten ontslaan. Maar ook de reizigers gaan dat merken. Slecht bezette buslijnen worden mogelijk geschrapt en bussen op de drukkere trajecten rijden dan minder vaak", zegt Hermes-directeur Juul van Hout.

Hermes is achter de schermen al bezig met plannen, mocht het zover komen. Voor 1 oktober hoopt het busbedrijf echt duidelijkheid te hebben. "Anders wordt het zeer lastig om dit goed te regelen met de vakbonden. Vanaf januari zouden we dan al met een kleinere organisatie verder moeten."

Hermes heeft meerdere inkomstenbronnen: studentenkaarten, tickets en subsidie. Die subsidie is goed voor de helft van het totale budget. Het busbedrijf heeft 550 chauffeurs in dienst.