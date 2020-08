Op Eindhoven Airport is de afgelopen weken een forse toename te zien van het aantal besmette passagiers. Dat bevestigt de GGD Brabant-Zuidoost aan nieuwspartner Studio040.

Tussen begin juni en begin augustus vertrokken en landden er 26 besmette passagiers in Eindhoven. De laatste drie weken liep dat aantal ineens op naar 106. "We zien overal het aantal besmettingen weer toenemen. Ook neemt het aantal vluchten weer toe", verklaart een woordvoerder.

In totaal zaten de besmette passagiers verspreid over tachtig toestellen. De coronagevallen kwamen aan het licht door bron- en contactonderzoek van de GGD. Besmette personen lieten zich testen en vertelden vervolgens dat ze in het vliegtuig hadden gezeten.

Het werkelijk aantal besmette passagiers kan hoger liggen, omdat niet iedereen zich bij klachten laat testen.